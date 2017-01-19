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    Кремлівська пропаганда «добиває» Обаму навіть в останній день президентства

    • Сьогодні, 17:37
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    Барак Обама
    Барак Обама

    Ні Кремль, ні пропагандистські ЗМІ не стримувались у висловлюваннях про Обаму

    Сьогодні, в останній день перебування Барака Обами на посаді президента Сполучених Штатів, російські пропагандистські ЗМІ та чиновники РФ вибухнули критикою на його адресу.

    Зокрема, сайт Лента.ру фактично назвав поки що чинного президента США невдахою:

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    Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Обаму в тому, що він і тільки він винен у погіршенні стосунків між Києвом та Москвою, пише ТАСС.

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    Не залишився в боргу і відданий Путіну прес-секретар Дмитро Пєсков, пише РІА «Новости».  Він, коментуючи звинувачення віце-президента США Джозефа Байдена Росії в залякуванні інших країн, натякнув, що саме Сполучені Штати винні у поширенні у світі «русофобської істерики».

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    Один з найбільших пропагандистських ЗМІ Росії RT розповсюдив заяв Пєскова про те, що офіційна Москва жодного разу не дозволила собі критикувати Обаму особисто. «Ніхто не допускає особистих випадів на адресу Обами на офіційному рівні», - підкреслив він. Однак, очевидно, сам не зміг втриматися від спокуси покритикувати і додав, що саме за часів президентства Обами стосунки США з РФ сильно погіршились.

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    Як раніше повідомлялось, представник МЗС РФ Марія Захарова назвала адміністрацію президента США Барака Обами «групою зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких». 

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