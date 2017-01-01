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    Кремлівські ЗМІ оголосили жалобу за загиблим бойовиком Гіві

    • Сьогодні, 10:40
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    Бойовик Гіві
    Бойовик Гіві

    Російська пропагандистська преса возвеличує загиблих бойовиків «ДНР» Гіві та Моторолу

    Російський пропагандистський телеканал «Россия-24» у зв’язку із загибеллю терориста Гіві показує «патріотичний» фільм про армію «ДНР». 

    Автор стрічки розповідає, що російські куратори сплачують «ДНРівцям» зарплати в рублях, розповідає про військові частини. За кадром часто лунає слово «укрофашисти», повідомляють користувачі соцмереж.

    Головні герои стрічки – загиблі лідери терористів Гіві та Моторола.

    Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. 

    У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих «правоохоронних органах» «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом. 

    Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).

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