Кремлівські ЗМІ оголосили жалобу за загиблим бойовиком Гіві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовик Гіві

Російська пропагандистська преса возвеличує загиблих бойовиків «ДНР» Гіві та Моторолу

Російський пропагандистський телеканал «Россия-24» у зв’язку із загибеллю терориста Гіві показує «патріотичний» фільм про армію «ДНР».

Автор стрічки розповідає, що російські куратори сплачують «ДНРівцям» зарплати в рублях, розповідає про військові частини. За кадром часто лунає слово «укрофашисти», повідомляють користувачі соцмереж.

Головні герои стрічки – загиблі лідери терористів Гіві та Моторола.

Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві.

У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих «правоохоронних органах» «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).