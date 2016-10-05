Кремлівський проект «Закарпатський край» не має жодного впливу на ситуацію в області – Москаль

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Геннадій Москаль

Губернатор Закарпаття запевнив, що проект Кремля жодним чином не може дестабілізувати ситуацію в регіоні

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль стверджує, що проект «Закарпатський край», який фінансує Росія, не може вплинути на настрої в суспільстві.

«Із подивом дізнався від голови СБУ пана Василя Грицака про те, що серед політичних проектів, які фінансує Росія для дестабілізації ситуації в Україні, є й такий собі «Закарпатський край» із Ужгорода», – заявив Москаль.

За словами губернатора, влада області перевірила громадську організацію. «Така громадська організація справді зареєстрована у Закарпатті в 2015 році. Очолює її колишній прокурорський працівник, який давно пішов на пенсію. За останніх півтора року «Закарпатський край» провів кілька круглих столів «про економіку краю», ефект від яких дорівнює нулю. Щодо фінансування цієї ГО російськими спецслужбами нічого сказати не можу, це компетенція СБУ, але від себе відповідально заявляю: жодного, навіть мінімального впливу на ситуацію в області «Закарпатський край» не має, розхитати ситуацію тут не спроможний і все, на що здатний, – це зібрати кількох пенсіонерів і поговорити «ні про що», – додав Москаль.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 лютого, голова СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу, що Росія фінансує створення політичних проектів в Україні, які підтримують федералізацію. Зокрема, йдеться про такі регіональні проекти, як «Закарпатський край», «Одеса за порто-франко», «Соціальне Запоріжжя», «Слобожанщина», «Громадська рада Дніпропетровщини», «Бесарабська республіка «Буджак», «Галичина» (Львівська область).