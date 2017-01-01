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    Крим повернеться в Україну, питання лише в часі – Джемілєв

    • Сьогодні, 10:59
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    Мустафа Джемілєв
    Фото: Rueters
    Мустафа Джемілєв

    Джемілєв зазначив, що Україні потрібно робити все, щоб цей день наблизити

    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що Крим повернеться в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Гордон». 

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    «У мене в цьому сумнівів немає – питання лише в часі», – зазначив Джемілєв.

    На уточнююче запитання, наскільки довгим, на його думку, буде цей процес, лідер кримських татар сказав: «Якось наш розвідник під псевдонімом Суворов говорив (мені слова сподобалися): «Росія – це така непередбачувана країна. Може бути, сьогодні ввечері, а може, за тиждень, а може...» Але ми не будемо гадати, коли. Ми будемо робити все, щоб цей день наблизити».

    Нагадаємо, Джемілєв вважає, що анексія Криму може стати причиною розпаду РФ. 

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    Крим кримські татари анексія Мустафа Джемілєв
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