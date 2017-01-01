Крим повернеться в Україну, питання лише в часі – Джемілєв

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Фото: Rueters Мустафа Джемілєв

Джемілєв зазначив, що Україні потрібно робити все, щоб цей день наблизити

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що Крим повернеться в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Гордон».

«У мене в цьому сумнівів немає – питання лише в часі», – зазначив Джемілєв.

На уточнююче запитання, наскільки довгим, на його думку, буде цей процес, лідер кримських татар сказав: «Якось наш розвідник під псевдонімом Суворов говорив (мені слова сподобалися): «Росія – це така непередбачувана країна. Може бути, сьогодні ввечері, а може, за тиждень, а може...» Але ми не будемо гадати, коли. Ми будемо робити все, щоб цей день наблизити».

Нагадаємо, Джемілєв вважає, що анексія Криму може стати причиною розпаду РФ.

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