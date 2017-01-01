Крим веде бізнес хіба що з Росією і Зімбабве, – Джемілєв

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Можливо, хтось із Зімбабве до них приїздить. А так – тиша – лідер кримських татар

Бізнесмени у Криму мають ділові контакти з Росією, оскільки через санкції вести бізнес із більшістю цивілізованих країн вони не можуть. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України від БПП Мустафа Джемілєв.

«Можливо, хтось із Зімбабве до них приїздить. А так – тиша», - зазначив він.

В той же час він висловив сумнів у тому, що невдовзі запрацює круїзний рейс за маршрутом Сочі – Ялта – Севастополь – Стамбул, який днями проанонсував так званий губернатор окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков. В той же час політик не виключив таку можливість, оскільки Туреччина, яка є союзником України, не завжди може простежити, чи порушило те чи інше судно законодавство України.

«Коли ми говоримо, що якісь кораблі під іншими прапорами, приміром Монголії, заходять (до Криму), то вони (турки) відповідають, що не можуть це проконтролювати».

За його словами, зараз є суворе розпорядження, аби ті кораблі, які були помічені у тому, що заходять у Новоросійськ і змінюють прапор на інший, не пропускати, не оформлювали їм документи (котрі дозволяють в’їжджати до Туреччини).

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