Кримчанина після спроби самогубства в СІЗО вивезли в невідомому напрямку

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Андрій Лугін

Дружина Андрія Лугіна припускає, що чоловіка вивезли до Росії

Ув'язненого в окупованому Криму Андрія Лугіна після операції вивезли в невідомому напрямку. Про це сьогодні, 5 травня, у коментарі Крим.Реалії повідомила його дружина Ірина Лугіна.

«Невідомі його вивезли з лікарні і до цього моменту у мене немає офіційної інформації про його місцезнаходження. На територію СІЗО мене не пускають і ніякої інформації не дають. Я припускаю, що його вивезли в Краснодарський край або Ростовську область Росії», – заявила вона.

Лугіна додала, що отримала виписку з лікарні, де зазначено, що її чоловік переведений до медично-санітарної частини СІЗО.

«Йому мали п'ятого числа (5 травня – Ред.) знімати шви, але що з ним зараз відбувається, я не знаю. Ні на території лікарні, ні в медсанчастині СІЗО його немає. Я звернулася зі скаргами і запитами в прокуратуру і ФСВП. Зараз надсилаю звернення у Слідчий комітет, президенту, уповноваженому з прав людини в Росії та Україні, але поки що відповіді немає», – додала Лугіна.

В кінці квітня повідомлялося, що екс-депутат Керченської міськради Андрій Лугін, який відбуває покарання у СІЗО Сімферополя, здійснив спробу суїциду при спробі етапувати його до Росії. 24 квітня він оголосив сухе голодування.

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надіслав листа російському омбудсмену для того, щоб «розібратись» із ситуацією, яка склалася з ув'язненим Андрієм Лугіним в анексованому Криму.

Лугін був засуджений 2010 року до довічного ув'язнення. Суди двох інстанцій визнали його винним у вбивстві й участі в злочинному угрупованні Андрія Лаптєва, яка діяла в Керчі в 90-х роках. В оприлюдненому зверненні Андрій Лугін заявляє, що протягом останніх трьох років підконтрольні Росії чиновники в Криму порушують його права.

Заяви з повідомленням про початок голодування він направив президенту Росії, підконтрольному Росії прокурору Криму і прокурору Росії, начальнику кримського управління підконтрольної Росії Федеральної служби виконання покарань, кримському й російському омбудсменам.