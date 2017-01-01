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    Кримська сепаратистка, зціпивши зуби, визнала: при Україні таки жилось ліпше

    • Сьогодні, 13:24
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    Мешканка Феодосії після скарг на погане життя резюмувала «все одно все зробили правильно»

    У Феодосії місцева жителька зізналася, що після окупації Росією Криму жити на півострові стало гірше. Відео із таким зізнанням кримчанки на YouTube опублікував користувач Вільний Μολν λαβ

    «Я ходила, кричала: «Росія-Росія». Але не гірше ж ми тепер маємо жити. Ось зараз повинна платити 1200 за квартиру, так же не можна. Зашморг нам приготували», - сказала вона.

    При цьому місцева мешканка зазначила, що у Феодосії дорогі не тільки послуги ЖКГ, а й продукти харчування. «Продукти дуже дорогі. Роботи немає. Жодного заводу не запустили. Боляче і прикро, і говорити вже не хочеться. Соромно сказати, але при Україні жили краще», - підсумувала вона.

    Водночас вона додала, що «все одно все зробили правильно».

    Визнання мешканки Феодосії викликало бурхливе обговорення в коментарях до відео.

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