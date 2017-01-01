Кримські ЗМІ повідомили про смерть екс-нардепа Миримського

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Екс-нардеп Лев Миримський

Лев Миримський раптово помер у віці 57 років

Колишній народний депутат України від Криму, екс-глава проросійської партії «Союз», бізнесмен Лев Миримський раптово помер у віці 57 років. Цю інформацію рупору окупаційної влади півострова «Кримінформу» підтвердили два близьких до нього джерела.

Водночас обидва джерела відмовилися повідомити подробиці і причини смерті Миримського.

Останній запис самого Льва Миримського в мережі Facebook зроблено 3 квітня – наступного дня після його дня народження: «Мені знову 17». Свято він за традицією провів у родинному колі.

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