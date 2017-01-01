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    Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов на волю після арешту

    • Сьогодні, 07:29
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    Кримський активіст Марлен Мустафаєв
    Кримський активіст Марлен Мустафаєв

    21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя відбувся обшук

    Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов з-під арешту, повідомляють у Facebook-групі «Кримська солідарність». Інші активісти прийшли його зустрічати під будівлю підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

    21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя відбувся обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Мустафаєва прийшли підтримати десятеро людей, які знімали події на відео. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п'ять.

    Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав обшуки і затримання в Криму «акцією залякування».

    Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

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