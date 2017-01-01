Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов на волю після арешту

21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя відбувся обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Мустафаєва прийшли підтримати десятеро людей, які знімали події на відео. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п'ять.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав обшуки і затримання в Криму «акцією залякування».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.