Кримський Гоблін судить усіх по собі: заявив, що Порошенко вкраде «скіфське золото»

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Скіфське золото

Експонати будуть у домашній колекції Порошенка, заявив Аксьонов

Маріонетка Кремля, призначений Росією «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов, відомий у певних колах як Гоблін, вважає, що «скіфське золото» в разі його передачі з Голландії в Україну може потрапити в домашню колекцію президента України Петра Порошенка. Про це він заявив у програмі «Серйозна розмова» на одному з кримських телеканалів, повідомляє рупор окупаційної влади півострова «Крыминформ».

«За оперативними каналами ми отримали інформацію, що іноземні колеги самі задумалися над тим, як віддавати «скіфське золото» в Україну. Вони розуміють, що якщо воно туди потрапить, то його більше ніхто ніколи не знайде. Експонати будуть у домашній колекції у Порошенка. Крім того, як вкрасти подібні цінності – на більше українські політики не здатні», – заявив Аксьонов, який допомагав своїм кремлівським босам анексувати Крим.

Він також назвав рішення Окружного суду Амстердама щодо «скіфського золота» передбачуваним. «Результат щодо «скіфського золота» був передбачуваним. Сьогодні будь-яке рішення, яке буде розглядатися в будь-якому європейському суді, буде винесено проти Російської Федерації», – сказав Аксьонов.

За його словами, боротьба за експонати кримських музеїв продовжиться. «Проте ми всі юридичні моменти, пов'язані з поданням апеляційних заяв в усі суди, відпрацюємо, активно співпрацюємо з МЗС, нас колеги підтримують. Усе, що можливо зробити з нашого боку, ми виконаємо. На мою думку, при нинішній владі в європейських країнах очікувати позитивного результату на користь Російської Федерації, тим більше на користь Криму, не доводиться. У будь-якому випадку будемо боротися», – запевнив Аксьонов.

Нагадаємо, 14 грудня амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва. На апеляцію відводиться три місяці. «Міністр культури» анексованого Криму Орина Новосельська заявила, що кримські музеї оскаржать це рішення.

Міністерство культури РФ уже висловило своє обурення. Російські депутати та діячі культури істерично відреагували на рішення суду щодо «скіфського золота».

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