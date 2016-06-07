Кримського підполковника засудили до 8 років за держзраду

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Колишньому військовому оголошено вирок за вчинення держзради та дезертирства

Екс-службовця військово-морських сил України та підполковника медичної служби засудили до 8 років за державну зраду.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Підполковнику медичної служби, заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС Украіни «Судак» Дарницьким районним судом м. Києва оголошено вирок за вчинення держзради та дезертирства, а також перехід на службу до Російської арміі в період анексії Криму», — написав він у facebook.

Прокурор додав, що підполковника засудили до 8 років позбавлення волі.