«Кримському диверсанту» Сулейманову продовжили арешт до 9 серпня

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фото: Крим. Реалії Редван Сулейманов

Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському СІЗО

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 11 травня відбулося чергове засідання у кримінальній справі стосовно Редвана Сулейманова – фігуранта «справи кримських диверсантів», якого звинувачують у неправдивому повідомленні про мінування транспортних об'єктів у окупованому Криму. На засіданні суддя Михайлов, незважаючи на протести з боку захисту, продовжив термін утримання Сулейманову до 9 серпня. Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Жодного разу ні слідство, ні обвинувачення не представили доказів, що Сулейманов може сховатися, знищити докази і перешкоджати проведенню суду. На даний момент є два, що суперечать один одному, рішення Київського районного суду, що набрали чинності. Одне, що клопотання обвинувачення не задовольняти. На наступний день, коли мене заарештували на десять діб, той же суддя випустив ще одне рішення – про задоволення прохання залишити Сулейманова під вартою, незважаючи на наявність старого рішення, яке вступило в силу», – прокоментував сьогоднішнє рішення суду адвокат Сулейманова Еміль Курбедінов.

Раніше повідомлялося, що фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у суді визнав провину, але не погодився з пред'явленим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди.

Фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову підконтрольний Кремлю Київський районний суд у Криму продовжив арешт 20 березня 2017 року.

Обвинувачений в участі в «українській диверсійної групи» Редван Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку до його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й аеропорті місце для закладки вибухових пристроїв.