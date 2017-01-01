Кримськотатарські активісти закликали владу РФ припинити репресії

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Кримські татари

Також активісти вимагають від влади України ухвалити закон «Про статус кримськотатарського народу в Україні»

Активісти кримськотатарського національного руху звернулися до влади Росії з вимогою припинити репресії в анексованому Криму. Про це йдеться в документі, опублікованому 18 травня активістом Наріманом Джелялом у Facebook.

У документі вказано, що після початку анексії Криму на півострові були вбиті, викрадені, піддані тортурам, обшукам, затриманням і арештам безліч представників кримськотатарського народу.

«У ситуації, що склалася, ми, активісти кримськотатарського національного руху, звертаємося до офіційної влади Росії з вимогою припинити політичні переслідування за національними і релігійними ознаками в Криму і звільнити політичних в’язнів», – йдеться в документі.

Також активісти звернулися до влади України з вимогою вжити дієві заходи щодо захисту прав й інтересів українських громадян у Криму, зокрема ухвалити закон України «Про статус кримськотатарського народу в Україні».

ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Європейський парламент, міжнародні організації, парламенти й уряди інших країн активісти закликали продовжувати дипломатичний і економічний вплив на офіційну владу Росії.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня заплановані заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. У цей день згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова. Всього було депортовано понад 200 тисяч людей.