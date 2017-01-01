Кривава аварія в Нью-Йорку: водій зізнався, що «чув голоси»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: REUTERS

Попередні тести, за повідомленнями, показали негативний результат на алкоголь, але позитивний - на наркотики

Чоловік, який наїхав автомобілем на людей у центрі Нью-Йорка, сказав, що «чув голоси».

Про це поінформували джерела у правоохоронних органах, повідомляє ВВС Україна.

«У нападі загинула жінка, ще 22 людей були поранені», - йдеться у повідомленні.

Про жертви і постраждалих на прес-конференції розповів мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. У поліції уточнили, що загибла - 18-річна дівчина. Її 13-річна сестра опинилася серед поранених.

Підозрюваного, 26-річного ветерана військово-морських сил, затримали. За його словами, він також вважав, що загине. Про це повідомляє AP із посиланням на джерела.

За даними Reuters, після арешту чоловік нібито сказав: «Ви мали мене пристрелити! Я хотів їх убити».

Як повідомлялося, у людей врізався червоний седан Honda. Авто заїхало на тротуар і на високій швидкості проїхало повз кілька будинків, а потім врізалося у стовп.

«Немає ніяких ознак, що це був акт терроризму», - заявив мер де Блазіо. Попри це у Нью-Йорку чергуватимуть додаткові сили поліції із підрозділів по боротьбі з тероризмом.

У департаменті поліції Нью-Йорка уточнили, що Річард Рохас живе в Бронксі. У 2008-му і 2015 році його вже затримували за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Нині, на думку поліції, він перебував під впливом синтетичної марихуани, повідомляє ABC News reports із посиланням на джерела.

Попередні тести, за повідомленнями, показали негативний результат на алкоголь, але позитивний - на наркотики.

Про інцидент повідомлено президенту Дональду Трампу.