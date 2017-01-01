Кривава ДТП на Львівщині: загинуло двоє людей

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Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлено

Учора, 4 червня, о 20:50, на автодорозі Львів – Тернопіль у с. Підгайчики на Львівщині сталося зіткнення двох легкових автомобілів: Peugeot-5008 та ВАЗ-2106. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«Внаслідок ДТП водій та пасажир ВАЗа загинули на місці. Водій та четверо пасажирів (з них двоє дітей) Peugeot дістали травми. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Причини пригоди з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.