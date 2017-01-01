Крижана пастка: неймовірні фото диких тварин Закарпаття, які опинилися на льодових заторах

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Тварини у пошуках поживи вийшли на кригу і опинились у пастці

Майже по всій довжині Тиси в Угорщині, а це 550 км, нині існує загроза підтоплення після потужного льодоходу, що прийшов із Закарпаття. Нині триває підготовка до ліквідації можливої надзвичайної ситуації.

Особливо небезпечна ситуація на північному сході, де оголошено про найвищий рівень для 28 км зони, де утворився величезний льодовий затор.

Існує небезпека як для людей, так і для диких тварин, які нині у пошуках поживи вийшли на кригу.

Нагадаємо, раніше льодохід на Тисі розчавив кораблі та потопив човни. Також через льодохід території прикордоння на межі України та Угорщини загрожувало підтоплення.