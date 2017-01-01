Крижаний шторм у Канаді: 2 людини загинули і понад 30 постраждали
- Сьогодні, 00:56
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У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрикиДві людини загинули і понад 30 людей постраждали в канадській провінції Нью-Брансвік внаслідок крижаного шторму.
Про це повідомив телеканал CBC.
За інформацією прем'єр-міністра регіону Брайана Гелланта, у лікарні провінції звернулася 31 людина.
«У всіх, імовірно, отруєння чадним газом», — заявив він.
Прем'єр також сказав, що раніше через отруєння чадним газом у Нью-Брансвіку двоє людей загинули.
У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрики. Без електроенергії залишилися понад 26,5 тис. жителів провінції.
В регіоні розгорнуто 46 пунктів обігріву. Для надання допомоги населенню залучені військові.