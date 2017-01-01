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    Крижаний шторм у Канаді: 2 людини загинули і понад 30 постраждали

    • Сьогодні, 00:56
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    У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрики

    Дві людини загинули і понад 30 людей постраждали в канадській провінції Нью-Брансвік внаслідок крижаного шторму.

    Про це повідомив телеканал CBC.

    За інформацією прем'єр-міністра регіону Брайана Гелланта, у лікарні провінції звернулася 31 людина.

    «У всіх, імовірно, отруєння чадним газом», — заявив він.

    Прем'єр також сказав, що раніше через отруєння чадним газом у Нью-Брансвіку двоє людей загинули.

    У шести містах провінції оголошений надзвичайний стан через відсутність електрики. Без електроенергії залишилися понад 26,5 тис. жителів провінції.

    В регіоні розгорнуто 46 пунктів обігріву. Для надання допомоги населенню залучені військові.

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