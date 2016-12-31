Кропивницькі патрульні врятували чоловіка від холодної смерті

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Чоловік пролежав на снігу більше двох годин та не міг пояснити, як він опинився на узбіччі дороги

Сьогодні близько 11:00 патрульні отримали інформацію про те, що чоловік потребує невідкладної допомоги. Заявниця повідомила охоронцям порядку, що знайшла невідому особу, яка лежала на снігу на вулиці Єгорова. На той момент температура повітря була близько 0 градусів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

«Чоловік так змерз, що навіть не міг пояснити, як він опинився на узбіччі дороги. Пізніше з’ясували, що чоловік пролежав на снігу більше двох годин», – пояснив ситуацію патрульний Микола Пономаренко.

Інспектори доправили його до пункту обігріву, облаштованого на базі медичного закладу на вулиці Архітектора Паученка, 45/35.

У Центрі обігріву чоловіка напоїли гарячим чаєм та дали зігрітися. Прийшовши до тями, той сказав адресу свого проживання.

Охоронці порядку доправили 30-річного чоловіка додому та передали матері. Чоловік щиро подякував патрульним за турботу.