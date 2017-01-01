Активіст розказав про організацію, яку підозрюють в провокаціях на Волині і в нападі на історика В'ятровича

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Микола Дульський

«Різноманітні провокацій цілком у стилі «Наждака» та їхнього лідера Дульського», - говорить Сергій Мазур

Організація «Наждак», лідера якої Миколу Дульського СБУ вважає замовником і організатором провокацій на Волині, є політичним проектом Росії, а також причетна до нападу на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це в коментарі «Главкому» заявив громадський активіст та координатор формації С14 Сергій Мазур.

«Нападники на В'ятровича не належали до якоїсь певної сепаратистської організації, усі були з різних міст, але за непогані гроші зважились чинити антиукраїнські дії, за що і були пізніше фізично покарані невідомими патріотами. Організатором тієї провокації був без сумніву Дульський та його оточення», - заявив Сергій Мазур.

Сергій Мазур

Активіст також прокоментував діяльність організації «Наждак», яку Микола Дульський очолює .

«Організації «Наждак» як такої не існує. Є лідер Дульський та двоє-троє людей, які з ним постійно працюють. Усі інші, які долучаються до їхніх акцій, є звичайною проплаченою масовкою, якій байдуже куди і за що виходити. Дульський та наближені до нього особи на сьогодні знаходяться не в Києві. Вони то в ДНР чи ЛНР, то у Москві. Уся риторика Дульського та діяльність його організації є нічим іншим як політичним проектом нашого східного ворога Росії», - стверджує координатор формації С14 Мазур.

За його словами, Дульський також періодично дає коментарі сепаратистським і російським каналам.

«Що стосується різноманітних провокацій, то це цілком у стилі «Наждака». Кров, тітушки, дрібні вибухи... Усі методи для провокації та виникнення конфлікту. Спочатку вони діяли виключно у форматі, що от йде війна «між братськими народами України та Росії». Зараз же на історичному ґрунті хочуть спровокувати конфлікт між поляками та українцями. Я сумніваюсь, що це безпосередньо робили наближені до Дульського люди, але гадаю, що він цілком може бути куратором таких речей. Їхня маргінальна організація не боїться якось заплямувати свою репутацію. Саме такі проплачені структури вигідні російським спецслужбам», - резюмував Мазур.

Нагадаємо, у СБУ стверджують, що обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси «Львів – Рава-Руська» є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром – спеціальними службами Російської Федерації.

Як встановили оперативники СБУ, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства.

Як повідомлялося, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі. Внаслідок стрілянини пошкоджено дах будівлі. Того ж дня поліцією була зупинена колона автобусів з невідомими особами, яка рухалась у напрямку кордону з наміром перекрити міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська».