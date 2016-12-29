Кубів переконує, що обмеження розрахунків готівкою не зачепить інтереси українців

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Степан Кубів

У МЕРТ повідомляють, що після запровадження обмеження можливе зменшення рівня тіньової економіки

Понад 90% щоденних витрат українців сьогодні менші за 50 тисяч гривень. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає прес-служба Мінекономрозвитку.

«Рішення не зачепить інтереси простих людей, бо понад 90% щоденних витрат українців сьогодні менші за 50 тисяч грн. При цьому нам вдасться оздоровити економіку та фінансову систему України, що дозволить уникнути банківських шоків у майбутньому. Вплив такого рішення на детінізацію також важко переоцінити», – заявив він.

За попередніми підрахунками Мінекономрозвитку, рішення НБУ про зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб до 50 тис. грн упродовж одного дня очікувано позитивно вплине на процес детінізації економіки.

«Детінізація відбуватиметься внаслідок зменшення можливостей легалізації доходів населення (сумнівних або незаконних), зокрема, шляхом операцій із придбання та продажу цінностей, нерухомості, послуг високої вартості. Крім того, таке обмеження сприятиме істотному зменшенню готівки в обігу в межах обсягів, які перевищують поточні потреби споживача», – йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.

Зазначається, що вищезазначене позначиться на результатах розрахунку рівня тіньової економіки за монетарним методом. «Як відомо, монетарний метод базується на припущенні, що при здійсненні суб’єктами господарювання і населенням незареєстрованої економічної діяльності розрахунки за товари, роботи і послуги проводяться з використанням готівки», – зазначає прес-служба.

У МЕРТ повідомляють, що після запровадження обмеження орієнтовно можливе зменшення рівня тіньової економіки, розрахованого за монетарним методом, на початковому етапі оцінюється в межах близько 4 відсоткових пунктів, що за інших рівних умов знизить інтегральний показник тіньової економіки на близько 2 відсоткові пункти.

Нагадаємо, Національний банк України знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень.