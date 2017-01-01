Кубів при окладі в 11,6 тис. грн отримав за травень 35 тисяч

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Перший віце-прем'єр Степан Кубів

Сума коштів, нарахованих Кубіву в травні, становила 43 626 гривень

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва за травень становила 43 626 гривень. Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Кубіву в травні, становила 43 626 гривень, з них посадовий оклад - 11 652 гривні, надбавка за вислугу років - 3 146 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 9 904 гривні, індексація - 134 гривні, зарплата за час відряджень - 15 553 гривні.

У травні віце-прем'єрові була нарахована премія в розмірі 3 234 гривні.

Сума утриманих податків становила 8 507 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 852 гривні, військовий збір - 654 гривні.

Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 119 гривень.

Зарплата Кубіва за грудень 2016 року становила 46,1 тис. гривень, за січень - 43,6 тис. гривень, лютий - 43,6 тис. гривень, за березень - 43,5 тис. гривень, квітень - 43,5 тис. гривень.