Кубів задекларував дев’ять земельних ділянок та готівку

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Степан Кубів

Міністр економіки задекларував дев’ять земельних ділянок і готівку в доларах, євро та гривні

Перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів подав електронну декларацію за 2016 рік. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», в декларації міністр вказав:

дев’ять земельних ділянок;

$231 000;

27 000 євро;

490 000 гривень.

В електронній декларації Кубів зазначив, що володіє земельними ділянками в Східниці, в Бориславі Львівської області площею: 681 кв. м, має дві ділянки по 900 кв. м, 600 кв. м, дві по 800 кв. м, 753 кв. м, а також земельну ділянку в Києві площею 594 кв. м і ділянку у Пустомитах Львівської області площею 1,1 тис. кв. м, приміщення квартири у Львові, у якої розміщений заклад громадського харчування, площею 85,1 кв. м, квартиру у Львові переобладнану в офіс площею 74,6 кв. м і житловий будинок в Східниці площею 174 кв. м.

Дружина першого віце-прем'єра Світлана Кубів володіє квартирою у Львові, яка переобладнана в офіс площею 103,1 кв.м, житловими квартирами у Львові площею 64,7 кв. м і 20,1 кв. м, майстернею також у Львові площею 42,4 кв. м.

Дочка віце-прем'єра Уляна Кубів-Маркевич володіє чотирма квартирами у Львові площею: 20,4 кв. м, 24,2 кв. м, 223,3 кв. м і 64,8 кв. м.

Кубів задекларував як об'єкти незавершеного будівництва: земельну ділянку в Східниці площею 900 кв. м і в Зимній Воді Пустомитівського району площею 1 тис. кв. м, садовий (дачний) будинок у Києві площею 276,8 кв. м, а його дружина – квартиру у Львові площею 235,6 кв. м і гараж у Львові площею 26,6 кв. м.