Кучма отримав півня в подарунок від Лукашенка
- Сьогодні, 18:45
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Кучма та Лукашенко також підкреслили дружній характер відносин як в особистому плані, так і між народами двох країн
У четвер, 22 грудня, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч з другим президентом України Леонідом Кучмою. Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.
За її даними, сторони тепло поспілкувалися та обмінялися подарунками.
Як повідомляють російські ЗМІ, білоруський лідер вручив другому президентові України символ 2017 року - плюшевого півня. Кучма презентував збірку праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі.
Кучма та Лукашенко також підкреслили дружній характер відносин як в особистому плані, так і між народами двох країн. Білорусь і Україна 27 грудня 2016 року відзначать 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Лукашенко і Кучма зазначили, що раді можливості зустрітися.
Вони також обговорили поточний стан і перспективи розвитку українсько-білоруських відносин, роботу на мінському майданчику Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на сході України.