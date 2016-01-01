Кучма отримав півня в подарунок від Лукашенка

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Олександр Лукашенко подарував Леоніду Кучмі півня

Кучма та Лукашенко також підкреслили дружній характер відносин як в особистому плані, так і між народами двох країн

У четвер, 22 грудня, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч з другим президентом України Леонідом Кучмою. Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

За її даними, сторони тепло поспілкувалися та обмінялися подарунками.

Як повідомляють російські ЗМІ, білоруський лідер вручив другому президентові України символ 2017 року - плюшевого півня. Кучма презентував збірку праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі.

Кучма та Лукашенко також підкреслили дружній характер відносин як в особистому плані, так і між народами двох країн. Білорусь і Україна 27 грудня 2016 року відзначать 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Лукашенко і Кучма зазначили, що раді можливості зустрітися.

Вони також обговорили поточний стан і перспективи розвитку українсько-білоруських відносин, роботу на мінському майданчику Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на сході України.