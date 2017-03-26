Кумівство у США: Зять Трампа очолить новостворене управління в Білому домі

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Джаред Кушнер

Раніше Кушнер був головним радником американського президента з Китаю, Мексики, Канади та Близького Сходу

У понеділок президент США Дональд Трамп оголосить про створення у Білому домі Управління американських інновацій, яке очолить його зять – 36-річний Джаред Кушнер.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника Білого дому.

«Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер очолить новий офіс Білого дому, спрямований на реформування федерального уряду за рахунок рішень приватного сектора», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нове управління збирається застосувати ділове мислення до федерального уряду, який Трамп часто засуджував, називаючи його обтяжливим.

«Ми повинні мати перевагу в управлінні державою», – заявив сам Кушнер напередодні. На його думку, уряд має працювати як велика американська компанія.

Раніше Кушнер був головним радником американського президента з Китаю, Мексики, Канади та Близького Сходу.

Як відомо, донька президента США Іванка Трамп отримає особистий кабінет у Білому домі та доступ до секретної інформації, незважаючи на те, що не перебуває на державній службі.

Нагадаємо, Сенат США допитає зятя Трампа про його зустріч із главою російського «Внешэкономбанка».