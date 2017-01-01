Купання на Водохреще: поради священика

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Не обов'язково стрибати в ополонку, можна і вдома умити себе святою водою, зазначив священик

Перед святом Водохреща священик Дмитро, настоятель храму святих Бориса і Гліба в місті Вишгороді (Київська область) розповів про значення Водохреща для православних християн. Відео опублікували на сторінці ДержНС в Facebook.

Священик повідомив, що не обов'язково стрибати в ополонку, можна і вдома умити себе святою водою і отримати благодать Святого Духа.

«Богоявлення це не просто коли ти прийшов склянку води набрав, а Богоявлення - це коли ти освячуєш своє серце, душу, розум. Це Водохреще» , - сказав священик.