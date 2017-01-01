Курбедінов знаходиться в сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання – адвокат

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Еміль Курбедінов

Еміль Курбедінов просив подякувати усім, хто його підтримує

Адвокат Еміль Курбедінов, якого заарештували 26 січня, утримується в ІТТ Сімферополя. Він перебуває в камері один і не скаржиться на умови. Про це Крим.Реалії розповів його адвокат Едем Семедляєв, який відвідав колегу 27 січня.

«Настрій у Еміля бойовий, почуває себе бадьоро. Перебуває в камері один, скарг поки немає, з боку адміністрації ІТТ проблем поки немає ніяких. Мене без проблем допустили. Освоюється, сподіваюся, що освоюватися буде недовго до нового місця і в новій якості», – повідомив Семедляєв.

За його словами, Курбедінов просив передати подяку всім, хто прийшов підтримати його на місце обшуків і на судове засідання. Як повідомив Семедляєв, серед групи підтримки було багато колишніх і нинішніх клієнтів Курбедінова, в тому числі тим, кому присудили умовні терміни, для яких відвідування подібних заходів є небезпечним.

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Цього ж дня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя визнав Курбедінова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки) і заарештував його на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році кримський татарин розмістив «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.