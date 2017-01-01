Курц побачив на Донбасі наслідки російської агресії

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Себастьян Курц і Павло Клімкін на Донбасі

Клімкін і Курц відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, КПВВ «Пищевик» та с. Виноградне у Донецькій області

Сьогодні під час візиту до Донецької області федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц на власні очі побачив руйнівні наслідки російської агресії проти України. Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«Павло Клімкін та Себастьян Курц відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду «Пищевик» та с. Виноградне у Донецькій області. Міністри також оглянули навчальний проект МКЧХ з мінного ризику та взяли участь у церемонії передачі протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Курц називає повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році.

Очікується, що під час візиту Курца в Україну 3 та 4 січня сторони обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні та навколо України, в тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей.