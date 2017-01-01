Курченко постійно возить з собою реаніматолога - на випадок замаху

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Сергій Курченко

Бізнесмен-втікач боїться, що його вб'ють

Український бізнесмен-втікач Сергій Курченко нині живе у Підмосков'ї, ні в чому собі не відмовляє. Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider.

За даними колишнього співробітника Курченка, якого видання називає В., в особистій охороні бізнесмена - вісім людей, офіси його компаный в «Москва-сіті» охороняють ще 10. Частина озброєна травматичною, частина - вогнепальною зброєю. «Крім охорони на випадок замаху Курченко постійно возить з собою лікаря-реаніматолога. У нього в штаті кілька реаніматологів працюють позмінно: один завжди поруч з ним знаходиться. Путіна так не охороняють», - повідомив В.

Видання зазначає, що свого роботодавця екс-співробітники описують як вельми своєрідну людину. «Працювати у Курченка було моторошно. Він розмовляє сам з собою, агресивний. Від Курченка нерідко можна почути: «Цього я закопаю... На цього нацькую ФСБ», - повідомив один зі співрозмовників видання.

У багатьох його московських фірм - підставні власники, а зарплата якщо і виплачувалася, то, в основному, в конвертах, стверджують колишні працівники.