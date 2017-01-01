Курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,04 грн/долар

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Валюта

Торговельний оборот становив 239,48 млн доларів

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер, 6 квітня, зміцнився до 27,04 грн/долар з 27,18 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,02-27,06 грн/долар. Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,1003 грн/долар з 27,1570 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 239,48 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 255,68 млн доларів.

Нагадаємо, що Національний банк України на 5 квітня 2017 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс гривні до 27,12 гривень за долар.



