Кутовий за місяць заробив лише 10 тис. гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Кутовий

Зарплата міністра за грудень 2016 року становила 39,6 тис. гривень, за січень – 14,2 тис. гривень, за лютий – 20,8 тис. гривень

Заробітна плата міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового за березень становила 10 тис. 287,23 грн. Про це йдеться у відповіді Міністерства аграрної політики та продовольства на запит «Українських новин».

Згідно з відповіддю, матеріальну допомогу у березні міністр не отримував.

Зарплата Кутового за грудень 2016 року становила 39,6 тис. гривень, за січень – 14,2 тис. гривень, за лютий – 20,8 тис. гривень.

Як повідомлялося, Кутовий задекларував мільйонні накопичення готівкою, але вказав, що не має в Києві власного житла.

Нагадаємо, заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за березень становила 43 тис. 648 грн. З них посадовий оклад – 17 тис. грн, надбавка за вислугу років – 8,5 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці – 14 тис. 450 грн, індексація – 128 грн. У березні віце-прем'єр також одержав премію в розмірі 3 тис. 570 грн.