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    Кваліфікацію гран-прі Росії «Формули-1» виграв Себастьян Феттель

    • Сьогодні, 18:52
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    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    Другим стартуватиме Кімі Райкконен

    У Сочі завершилася кваліфікація етапу Гран-прі Росії Формули-1, в якому перемогу здобув німецький гонщик Себастьян Феттель з "Феррарі", повідомляє офіційний сайт змагань.

    Феттель проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 33.194 секунди. Другим завтра на стартовій решітці буде його партнер по команді Кімі Райкконен з Фінляндії - 1:33,253. Другий ряд стартового поля (3-4 місця) займуть пілоти "Мерседеса" Валттері Боттас (1:33,289) і Льюїс Хемілтон (1:33,760).

    Гонка Гран-прі Росії відбудеться на автодромі у Сочі в неділю, 30 квітня.

    Джерело: УНІАН

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