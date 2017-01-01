Квітень в Україну прийде з теплом

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У Карпатах вдень до +20

1 квітня в Києві мінлива хмарність, уночі та вранці невеликий дощ, удень без опадів, вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +10...+15 градусів.

На курортах Карпатського регіону без опадів, температура повітря в Моршині вночі +4...+6 градусів, удень +18...+20 градусів, у Трускавці вночі +4...+6 градусів, удень +18...+20 градусів, у Сваляві вночі +3...+5 градусів, удень +18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, уночі та вранці невеликий дощ, удень без опадів, вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +11...+19 градусів, у Сумській області вночі -2...+3 градуси, удень +7...+12 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів, вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, у Дніпропетровській області -2...+3 градуси, удень +10...+19 градусів.

На сході України мінлива хмарність, уночі та вранці невеликий дощ із мокрим снігом, удень без опадів, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, удень +7...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, удень +9...+15 градусів, в Одеській області до +18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, удень +11...+16 градусів.