Квітневий снігопад наробив лиха в Україні

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Фото: ТСН Снігопад у квітні в Україні

Мокрий сніг валить дерева та рве дроти, що призводить до знеструмлення населених пунктів

Весняні морози охопили Україну, у частині областей, зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через таку погоду у західних областях знову увімкнули опалення, а у деяких містах на сході позакривали школи. Із четверга канікули будуть в учнів Миколаєва.

У Дніпрі температура потроху знижується і наразі становить близько нуля градусів. На дорогах і тротуарах - слизько. Дорожні служби намагаються посипати підйоми, спуски та мости. Громадський транспорт ходить за графіком. Проте мокрий сніг валить дерева та рве дроти, що призводить до знеструмлення будинків та сіл. В Нікополі, Новомосковську та трьох районах Дніпропетровської області вже оголосили позачергові канікули через негоду. У більшості шкіл решти населених пунктів – скорочені уроки. Також запускають опалення у медичних закладах області.

Для Харкова весняні сюрпризи можуть стати рекордними. Автомобілісти шоковані, адже вже всі встигли замінити гуму на літню.

Через раптове похолодання у місті Лозова та ще 13 районах області закрили школи та дитсадки. Раптові канікули продовжаться принаймні до початку наступного тижня. Працюватимуть лише ті заклади, що можуть забезпечити тепло у приміщеннях.

Весняні морози, які охопили Україну, найсильніше загрожують щойно розквітлим фруктовим деревам та городині. Нульова температура картоплі, яблукам та грушам не страшна. А от кісткочкові, такі як персики та абрикоси, може переполовинити, кажуть досвідчені садівники.

Лікарі застерігають - треба вдягатись тепліше, аби не ловити протяги. А синоптики кажуть, що такі пізні заморозки бувають приблизно раз на 10 років, однак прогнозують потепління вже наступного тижня.

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

У ніч з 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України.

Джерело: ТСН