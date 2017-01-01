Квиток в Тайланд за 108 тисяч. Антикорупційне агентство вважає, що для Ляшка це нормально

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У Таїланді Олег Ляшко та його кум провели 10 днів

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в грудні 2016 року здійснив переліт до Тайланду за 108 тисяч і не заповнив спеціальну форму на сайті про істотну зміну матеріального становища. При цьому Нацагенство з питань запобігання корупції не бачить в діях нардепа порушень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав нардеп Сергій Лещенко та опублікував офіційну відповідь НАЗК на звернення депутатів об’єднання «Єврооптимісти».

«Немічне НАЗК не знайшло порушень у тому, що Ляшко в грудні минулого року купив квиток до Таїланду за 108 тисяч гривень і не заповнив спеціальну форму на сайті про істотну зміну матеріального становища. При тому, що треба звітувати про всіх надбання понад 60 тисяч грн. Ця відписка - відповідь на звернення депутатів з МФО «Єврооптімісти», - написав Лещенко.

«При цьому НАЗК уважно розслідує 500 гривень премії, Яку Юлія Марушевська виписала співробітницям Одеської митниці з собою включно до 8 березня. В кінці місяця керівництву НАЗК треба не забути попросити собі матеріальну винагороду за інтенсивність політичних переслідувань і напади короткозорості в потрібні моменти», - додав нардеп.

Нагадаємо, у Таїланді Олег Ляшко та його кум провели 10 днів.

Народні депутати України з різних парламентських фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проведення перевірки стосовно подорожі народного депутата Олега Ляшка до Таїланду, яку він здійснив на початку року.