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    «Ла-Ла Ленд» зібрав шість статуеток «Оскар», кращий фільм - «Місячне сяйво»

    • Сьогодні, 07:13
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    Кадр з мюзиклу&nbsp;&laquo;Ла-Ла Ленд&raquo;
    Кадр з мюзиклу «Ла-Ла Ленд»

    В номінації кращий фільм змагалось дев’ять фільмів

    У Лос-Анджелесі завершилась 89-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. Найпрестижнішу кінопремію «Оскар» у номінації «Кращий фільм» отримала стрічка «Місячне сяйво».

    Доволі курйозна ситуація склалась під час оголошення переможця: спочатку оголосили переможцем мюзикл «Ла-Ла Ленд», команда фільму навіть встигла потримати в руках завітну статуетку, однак насправді «Оскар» виграв фільм «Місячне сяйво».

    Актор Уорен Біті, який оголошував номінантів, сказав, що він не переплутав назви, а просто подивися на акторів і так оголосив. Ведучий премії декілька разів вибачався та заявляв,що «це не жарт»(перемога «Місячного сяйва»).

    Загалом, за золоту статуетку змагались фільми «Лев», «Місячне сяйво», «Будь-якою ціною» , «Манчестер біля моря», «Огорожі», «З міркувань совісті», «Прибуття», «Приховані фігури» та «Ла-Ла Ленд».

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    Як відомо, лідером за кількістю номінацій цьогоріч став був мюзикл «Ла-Ла Ленд», який номінований на «Оскар» в 14 категоріях. Згідно рейтингу букмекерів, золоту статуетку мав отримати мюзикл «Ла-Ла Ленд». Друге місце в номінації «Кращий фільм» букмекери прогнозували стрічці «Місячне сяйво». Згідно зі ставками, трійку лідерів замикала драма «Манчестер біля моря».

    Найкращим актором академіки визнали Кейсі Аффлека за роль у стрічці «Манчестер біля моря». 

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    У цій номінації він обійшов Ендрю Гарфілда («З міркувань совісті»), Райана Гослінга («Ла-Ла Ленд»), Вігго Мортенсена («Капітан Фантастик») і Дензела Вашингтона («Огорожі»).

    Найкращою актрисою стала Емма Стоун за роль у стрічці «Ла Ла Ленд».

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    За «Оскар» у даній номінації також претендували Ізабель Юппер («Вона»), Рут Негг («Любов»), Наталі Портман («Джекі»), Меріл Стріп («Флоренс, Фостер, Дженкінс»).

    Найкращим режисером став Дем'єн Шазелл за стрічку «Ла-Ла Ленд».

    Загалом мюзикл «Ла-Ла Ленд» зібрав на 89-тій церемонії шість золотих статуеток.

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