«Ла-Ла Ленд» зібрав шість статуеток «Оскар», кращий фільм - «Місячне сяйво»

В номінації кращий фільм змагалось дев’ять фільмів

У Лос-Анджелесі завершилась 89-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. Найпрестижнішу кінопремію «Оскар» у номінації «Кращий фільм» отримала стрічка «Місячне сяйво».

Доволі курйозна ситуація склалась під час оголошення переможця: спочатку оголосили переможцем мюзикл «Ла-Ла Ленд», команда фільму навіть встигла потримати в руках завітну статуетку, однак насправді «Оскар» виграв фільм «Місячне сяйво».

Актор Уорен Біті, який оголошував номінантів, сказав, що він не переплутав назви, а просто подивися на акторів і так оголосив. Ведучий премії декілька разів вибачався та заявляв,що «це не жарт»(перемога «Місячного сяйва»).

Загалом, за золоту статуетку змагались фільми «Лев», «Місячне сяйво», «Будь-якою ціною» , «Манчестер біля моря», «Огорожі», «З міркувань совісті», «Прибуття», «Приховані фігури» та «Ла-Ла Ленд».

Як відомо, лідером за кількістю номінацій цьогоріч став був мюзикл «Ла-Ла Ленд», який номінований на «Оскар» в 14 категоріях. Згідно рейтингу букмекерів, золоту статуетку мав отримати мюзикл «Ла-Ла Ленд». Друге місце в номінації «Кращий фільм» букмекери прогнозували стрічці «Місячне сяйво». Згідно зі ставками, трійку лідерів замикала драма «Манчестер біля моря».

Найкращим актором академіки визнали Кейсі Аффлека за роль у стрічці «Манчестер біля моря».

У цій номінації він обійшов Ендрю Гарфілда («З міркувань совісті»), Райана Гослінга («Ла-Ла Ленд»), Вігго Мортенсена («Капітан Фантастик») і Дензела Вашингтона («Огорожі»).

