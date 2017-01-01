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    Латвія на кордоні з РФ вже побудувала 23 кілометри огорожі з колючим дротом

    • Сьогодні, 22:56
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    Також на кордоні обладнана прикордонна смуга завдовжки 65 кілометрів

    На кордоні Латвії з Росією вже встановлено 23 кілометри огорожі для затримання нелегальних іммігрантів. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на прес-секретаря Державної прикордонної охорони Латвії.

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    «У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 кілометрів огорожі», - повідомила Євгенія Позняк. Мінімальна висота огорожі складе 2,7 м, включаючи колючий дріт.

    Роботи з будівництва паркану розпочато в 2015 році, їх планують завершити до 2019 року. В даний час на кордоні обладнана прикордонна смуга завдовжки 65 км.

    Загальна протяжність латвійсько-російського кордону сягає 276 км, з них парканом будуть обладнані ділянки, де немає природних перешкод - 193 км. Всього на будівництво планується витратити 17 мільйонів євро.

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