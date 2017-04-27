Латвійський Norvik Banka відмовився від купівлі українського Сбербанку

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НБУ досі не отримав повних пакетів документів від нових власників Сбербанку

Латвійський Norvik Banka було виключено як структурну одиницю з угоди про купівлю українського Сбербанку.

Про це заявила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню «Мінфін».

«Думаю, їм (Norvik Banka. – Ред.) це було складно оформити, оскільки коли банк купує акції будь-кого, у нього на цю ж суму зменшується капітал. Плюс Norvik працює в Євросоюзі, могли позначитися санкції проти Росії. Тому Norvik Banka як структурну одиницю на підставі цієї угоди (купівлі українського Сбербанку. – Ред.) було виключено», - сказала вона.

Рожкова зазначила, що НБУ досі не отримав повних пакетів документів від нових власників Сбербанку. Вона пообіцяла, що інвесторів обов'язково запросять до НБУ на розмову і додала, що Росія – нетиповий випадок через санкції.

Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.