Лауреат Шевченківської премії звернувся до президента: приберіть ці ганебні вивіски по Києву «Варєнічная Катюша»

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Фото: pravda.if.ua

Відомий видавець закликає ухвалити мовний закон для ТБ

Лауреат Шевченківської премії з літератури, письменник і керівник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, звертаючись до президента Петра Порошенка, закликав ухвалити такий мовний закон, який би захистив право українців отримувати всі послуги в державі українською мовою – від крамниць і громадських установ до глянцевих видань, телебачення і радіостанцій. Про це він заявив під час урочистої церемонії нагородження лауреатів премії, яка відбулася у музеї Тараса Шевченка у Києві.

«Треба звести до розумного мінімуму вивіски, писані мовою агресора, а надто ті зі знущальними назвами на кшталт «Варєнічная Катюша», так, наче той москаль щодня і щогодини безчестить нашу безталанну Катерину», – заявив він.

На думку знаного письменника, всі шоу та інші програми, які виходять на радіо і телебаченні, «без винятку повинні вестися державною мовою за чітко виписаними винятками для кримських татар і кількох інших національних меншин, які купно тут проживають».

«Кажуть, що мовний закон може комусь зашкодити, але це неправда. Шкодить його відсутність. Згадайте, скільки чудових пісень ми отримали відтоді, як набув чинності закон про музичні квоти», – зазначив Малкович.

Як повідомлялося раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом запропонує проект закону про збільшення квоти української мови на телебаченні.