Лауреати Шевченківської премії звернулись до президента: колекція музею Кобзаря опинилась під загрозою

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Фото «День»

Митці вимагають негайного надання будівлі автентичного вигляду

Нині через бездумну перебудову Національного музею Тараса Шевченка в Києві колекція опинилась під загрозою – її евакуація в разі надзвичайної ситуації вкрай ускладнена. Про це йдеться у листі-зверненні до президента Петра Порошенка, підписаного лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У листі також йдеться, що з тієї ж причини на випадок непередбачуваного лиха в небезпеці опиняться і життя працівників і відвідувачів музею. «Призначений у 2012 році на посаду генерального директора музею Дмитро Стус не мав жодного досвіду музейної роботи. Архітектор Лариса Скорик, з якою новопризначений директор знайшов спільну мову щодо перебудови споруди, не має ліцензії на виконання проектів, що пов’язані з пам’ятками культури (це прерогатива НДІ «Укрпроектреставрація»). Не має відповідної ліцензії і споживче товариство «Інбуд», у якого замовило роботи з реконструкції та реставрації КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (директор В’ячеслав Непоп)», - йдеться у листі.

Лауреати Шевченківської премії також зазначили, що «це беручке товариство вже витратило 32 млн. грн. державних коштів». Водночас, через неякісні роботи об’єкти досі не можуть здати в експлуатацію, хоч насправді недоремонтований музей уже понад два роки приймає відвідувачів. «Тепер для завершення робіт вимагають ще 15 мільйонів!», - додали вони.

Митці вимагають негайного створення компетентної комісії для вивчення проблеми, заміни керівництва музею та надання будівлі автентичного вигляду.

Лист підписали Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка Дмитро Павличко, Павло Мовчан, Анатолій Гайдамака, Феодосій Гуменюк, Василь Герасим’юк, Володимир Недяк.