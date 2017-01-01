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    Лауреатом премії імені Василя Стуса став відомий поет

    • Сьогодні, 21:31
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    Сергій Жадан
    Сергій Жадан

    Цього року кандидатами на нагородження премією були Ірина Волицька та Сергій Жадан

    В рамках 7-го Міжнародного фестивалю літератури та мистецтва «Книжковий Арсенал» у Києві відбулась церемонія нагородження переможців премії імені Василя Стуса.

    Цього року кандидатами на нагородження премією імені Стуса були театральний критик, мистецтвознавець, режисерка «Театру у кошику» Ірина Волицька та поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан.

    У підсумку журі обрало цьогорічним лауреатом премії імені Стуса письменника Сергія Жадана.

    Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.

    Джерело: Громадське

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