Лауреатом премії імені Василя Стуса став відомий поет

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Сергій Жадан

Цього року кандидатами на нагородження премією були Ірина Волицька та Сергій Жадан

В рамках 7-го Міжнародного фестивалю літератури та мистецтва «Книжковий Арсенал» у Києві відбулась церемонія нагородження переможців премії імені Василя Стуса.

Цього року кандидатами на нагородження премією імені Стуса були театральний критик, мистецтвознавець, режисерка «Театру у кошику» Ірина Волицька та поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан.

У підсумку журі обрало цьогорічним лауреатом премії імені Стуса письменника Сергія Жадана.

Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.

Джерело: Громадське