Лауреатом премії імені Василя Стуса став відомий поет
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Сергій Жадан
Цього року кандидатами на нагородження премією були Ірина Волицька та Сергій Жадан
В рамках 7-го Міжнародного фестивалю літератури та мистецтва «Книжковий Арсенал» у Києві відбулась церемонія нагородження переможців премії імені Василя Стуса.
Цього року кандидатами на нагородження премією імені Стуса були театральний критик, мистецтвознавець, режисерка «Театру у кошику» Ірина Волицька та поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан.
У підсумку журі обрало цьогорічним лауреатом премії імені Стуса письменника Сергія Жадана.
Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.
Джерело: Громадське