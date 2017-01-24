Лавина в Італії: кількість загиблих у готелі зросла до 12 людей

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Наразі зниклими безвісти вважаються 17 осіб

В Італії із заваленого сніговою лавиною готелю Rigopiano в місті Фариндола витягли тіла 12 загиблих

Про це повідомляє Associated Press.

За словами рятувальників, пошуки тривають, вони ускладнені тим, що сніг перетворився на кригу.

Уточнюється, що зниклими безвісти вважаються 17 осіб.

У вівторок, 24 січня, відбудуться перші похорони загиблих.

Загалом унаслідок пошуково-рятувальної операції вдалося знайти і витягти з-під багатометрових снігових завалів 11 осіб. 23 мешканці і співробітник готелю поки що офіційно вважаються зниклими без вести.

Напередодні 10 людей знайшли живими, серед урятованих – четверо дітей.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 січня на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, не було жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.