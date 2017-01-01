Лавров намагався надати новий статус бойовикам, - Клімкін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лавров назвав представників нелегальних формувань «повноважними представниками»

Під час зустрічі «Нормандської четвірки» в Мюнхені міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров намагався надати «новий статус» представникам самоназваних «ЛНР» і «ДНР».

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі в Мюнхені.

«Лавров назвав представників нелегальних формувань «повноважними представниками». У буквальному сенсі – plenipotentiary representatives. І, на жаль, зустріч відбулась раніше, ніж ми отримали інформацію про указ президента Росії (про визнання документів самоназваних «ЛНР» і «ДНР» – ред.). Тоді, звісно, я б зовсім по-іншому відреагував не тільки на це висловлювання, але і на те, що робиться. Тому що це логіка послідовної ескалації. І зараз цей указ, який фундаментально суперечить самій логіці Мінських угод», – сказав він.

Також він додав, що на переговорах міністрів закордонних справ «Нормандського формату» в Мюнхені була досягнута домовленість про нову зустріч, «можливо через 4, 5, 6 тижнів». При цьому Клімкін підкреслив, що «основний фокус» переговорів – припинення вогню і звільнення заручників.