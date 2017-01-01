Лавров назвав Порошенка нездатним домовлятися

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Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ продовжує перейматися словами Порошенка

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко не здатен домовлятися, пише ТАСС.

«Поки що ми не бачимо ознак здатності домовлятися керівництва України. Останній приклад – днями президент Порошенко заявив, що жодного кроку з виконання політичних аспектів Мінських домовленостей Київ не зробить, доки не буде забезпечено повністю його вимоги у сфері безпеки, аж до взяття під повний контроль всіх ділянок російсько-українського кордону. І це говориться публічно, це говорить президент, який підписав Мінські домовленості, в яких чорним по білому сказано: контроль над кордоном буде повністю відновлено, коли всі політичні зобов'язання Києва буде виконано», – сказав російський міністр.

Лавров додав, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков теж днями відвідував штаб-квартиру Національної гвардії України, де закликав готуватися до силового повернення південного сходу і Криму. «Ось такі діячі керують зараз цією країною, такі діячі керують процесом із виконання Мінських домовленостей, точніше, щодо гальмування виконання Мінських домовленостей», – сказав глава МЗС РФ.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Соборності у Києві наголосив, що зміни до Конституції щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей відбудуться лише після вирішення безпекових питань.