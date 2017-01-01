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    Лавров обіцяє ЄС, що Москва впливатиме на бойовиків для виконання «Мінська»

    • Сьогодні, 14:14
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    Переговори Сергія Лаврова і Федеріки Могеріні
    Фото: РИА Новости
    Переговори Сергія Лаврова і Федеріки Могеріні

    Лавров розраховує, що ЄС домагатиметься від України виконання Мінських угод

    Москва впливатиме на самопроголошені «ДНР» і «ЛНР» для виконання ними Мінських угод щодо врегулювання. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.

    «Розраховую, що наші колеги з Євросоюзу в своїй роботі з урядом України будуть добиватися строгого виконання Мінських домовленостей. Ми при цьому готові в повній мірі пройти свою частину шляху як гаранти цих домовленостей і будемо впливати на Луганськ і Донецьк з тим, щоб з їх боку був зустрічний рух, коли Київ, нарешті, все-таки відновить або, навіть так скажемо, почне виконувати свої зобов'язання», - сказав Лавров.

    Як повідомлялося, Могеріні на зустрічі з Лавровим заявила, що Європейський союз та його партнери продовжують зберігати політику невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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