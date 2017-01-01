Лавров переживає за угорців Закарпаття і вимагає, щоб Київ перейшов на договірні відносини з областями

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Більше третини областей України зажадали від Києва договірних відносин, стверджує керівник МЗС країни-агресора

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу НТВ зазначив, що «не менше однієї третини областей України офіційно звернулися до Києва з вимогою перейти на договірні відносини між областями і центральним урядом».

«Такі тенденції є і в Одеській області і в Закарпатській. Так що це не тільки схід і південь, це ще і захід України», - заявив російський чиновник.

Глава МЗС РФ зазначив, що в квітні 2014 року Україна взяла зобов'язання перед міжнародними партнерами «негайно почати процес децентралізації» за участю всіх регіонів України. «Це було зафіксовано на папері за участю Джона Керрі, ЄС, Росії та України. Вже тоді вони розуміли, що країну потрібно тримати в цілісності і делегувати повноваження» - додав Лавров.

Окрему увагу він приділив проблемі «утисків прав національних меншин в Україні», якою нібито стурбована влада Угорщини.

«Наші угорські колеги висловлювали серйозну заклопотаність становищем угорської меншини в Закарпатті. Це меншість виживає виключно завдяки гуманітарній допомозі з боку Угорщини. Але всі звернення Будапешта до Києва із закликом щось зробити по лінії уряду для своїх громадян угорського походження не мали до цих пір жодного ефекту», -запевняє Лавров.

Нагадаємо, раніше 7 обласних рад України виступили на підтримку договірних відносин з центром. Рішення Одеської облради підтримали Житомирська, Кіровоградська, Хмельницька, Івано-Франківська, Полтавська і Київська облради. Пізніше Івано-Франківська міськрада також зажадав від влади підписати договір про поділ повноважень.