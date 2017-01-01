Лавров про санкції проти Росії: це проблема Вашингтона, а не Москви
- Сьогодні, 20:00
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Дональд Трамп і Сергій Лавров
Фото: ТАСС
Глава МЗС РФ заявив, що не обговорював з Трампом питання антиросійських санкцій
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не обговорювалося питання антиросійських санкцій.
Про це він повідомив за результатами переговорів у середу у Вашингтоні.
«Санкції ми не обговорюємо», - заявив глава російського МЗС.
Водночас він наголосив, що санкції не є проблемою Росії. «Це не наша проблема, це односторонні дії, які були застосовані проти нас», - зазначив Лавров.
Як повідомляв «Главком», у середу у Вашингтоні президент США прийняв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який перебуває у США з дводенним візитом. Зустріч тривала близько 40 хвилин та проходила за зачиненими дверима.
Перед цим у середу Лавров провів переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Як зазначили сторони, їхня увага зосереджувалась на сирійському врегулюванні та низці інших важливих міжнародних питань. Тіллерсон назвав зустріч з Лавровим шансом «продовжити діалог».
Також Лавров повідомив, що Путін і Трамп зустрінуться в липні.
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