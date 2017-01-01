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    Лавров радіє, що Трамп оцінює ситуацію в Україні не як Обама

    • Сьогодні, 19:59
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    Лавров розцінює ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні, як «якісну зміну»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розцінює ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні, як «якісну зміну» у порівнянні зі ставленням до цього його попередника Барака Обами. Про це він сказав ТАСС.

    «Адміністрація Обами намагалася все вимагати від нас, виправдовуючи президента України Петра Порошенка», – сказав Лавров.

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    Нагадаємо, Трамп заявив, що у реальній ситуації у зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

    Раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якої підтримав суверенітет і територіальну цілісність України. 

    Також повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.

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