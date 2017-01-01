Лавров розкритикував Турчинова за захист української території



Розсилка ВІДПРАВИТИ

AP Сергій Лавров

За словами російського міністра, секретар Радбезу України тим самим зриває мінські домовленості

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заяви секретаря Ради нацбезпеки України Олександра Турчинова про просування українських військ на схід країни говорять про небажання Києва виконувати ключові пункти мінських домовленостей. Про це пише російська служба BBC.

"Заява пана Турчинова означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей, щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною і абсолютно невід'ємною для того, щоб все інше потім вирішувалося теж", - прокоментував ці висловлювання Лавров.

За його словами, керівництво України свідомо продовжує таку лінію поведінки, яка означає, що "в Києві в гріш не ставлять своїх європейських покровителів".

Нагадаємо, в інтерв’ю російській службі ВВС секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що в України немає іншої альтернативи, окрім як перемагати, а для цього їх необхідно метр за метром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід.