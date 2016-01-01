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    Лавров сподівається, що Трамп не буде шантажувати Росію

    • Вчора, 13:37
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    Глава МЗС РФ розраховує налагодити прагматичний діалог з новою адміністрацією США

    Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає можливим ефективне співробітництво між Москвою і Вашингтоном, тільки якщо «США перестануть використовувати методи шантажу». Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Ефективна співпраця між Росією і США можливо. Але тільки коли в Вашингтоні перестануть використовувати інструменти стримування, методи шантажу, спроби нав'язування своєї волі. «М'яч» в даному випадку - на американській стороні поля», - заявив він.

    Лавров також зазначив, що Росія розраховує налагодити прагматичний діалог з новою адміністрацією США і відновити міжвідомчу спілкування.

    Як повідомлялось, раніше Лавров заявив, що «Москва вже втомилася від голосінь Вашингтона з приводу припинення бойових дій в Алеппо». «Все це можна було б давним-давно вже вирішити», - підкреслив він.

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