Лавров у Мюнхені побачив натяки на продовження «холодної війни»

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Сергій Лавров

Главі МЗС Росії не сподобалися виступи західних політиків

Виступи західних політиків на Мюнхенській конференції з безпеки говорять про те, що холодна війна ще не закінчилася.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє «Інтерфакс».

«Кажуть, що війни починаються в головах людей, там же, вони, за логікою, повинні і закінчуватися. Однак з холодною війною цього поки не відбулося, якщо судити, зокрема, за деякими виступами політиків в Європі і в США, в тому числі , і за заявами, які прозвучали вчора і сьогодні на початку нашої конференції», - сказав Лавров, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Міністр підкреслив, що НАТО «так і залишилося інститутом холодної війни».

Торкаючись теми взаємодії зі США, Лавров заявив, що Москва хотіла б прагматизму і взаємної поваги у відносинах з Вашингтоном.

«Яких відносин ми хочемо з США? Відносин прагматизму, взаємної поваги, розуміння особливої відповідальності за глобальну стабільність», - сказав глава російського МЗС.

Крім того, в Москві вже відреагували на заяву в Мюнхені віце-президента США Майкла Пенса, який закликав до відповідальності Росії за реалізацію Мінських домовленостей.

Як заявив голова комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, слова Пенса про те, що РФ відповідальна за дії в Україні, викликали «розчарування».

«Розчарувала в цьому сенсі щойно відтворена у виступі Майкла Пенса позиція, згідно з якою виключну відповідальність за виконання Мінських угод щодо України продовжує нести Росія», - сказав Косачов.